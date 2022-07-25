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اضراب القطاع العام مستمر واجتماع السراي لم يخرج بحل￼
محلي
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الإثنين 25 تموز 2022

اضراب القطاع العام مستمر واجتماع السراي لم يخرج بحل

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