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الامن الهشّ يعود الى الواجهة والعين على البقاع بعد مناوشات النهار
محلي
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الأحد 08 كانون الثاني 2023

الامن الهشّ يعود الى الواجهة والعين على البقاع بعد مناوشات النهار

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