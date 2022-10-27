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“الجنرال” 16: ماذا قال مرشح القوات عن المقاومة عند إعلان ترشيحه من ضمن التحالف الرباعي؟
محلي
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الخميس 27 تشرين الأول 2022

“الجنرال” 16: ماذا قال مرشح القوات عن المقاومة عند إعلان ترشيحه من ضمن التحالف الرباعي؟

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