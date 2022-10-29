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“الجنرال” 18: اتفاق الدوحة نسخة إقليمية لمبادرة عون الوطنية عشية فراغ 2014
محلي
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السبت 29 تشرين الأول 2022

“الجنرال” 18: اتفاق الدوحة نسخة إقليمية لمبادرة عون الوطنية عشية فراغ 2014

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