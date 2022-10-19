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“الجنرال” 8: من طلب إقالة قائد الجيش عقب اغتيال رشيد كرامي؟ ولماذا قال “لا” للأميركيين؟
محلي
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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022

“الجنرال” 8: من طلب إقالة قائد الجيش عقب اغتيال رشيد كرامي؟ ولماذا قال “لا” للأميركيين؟

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