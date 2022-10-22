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“الجنرال”11: لماذا تراجع الهراوي في المرة الاولى بعد تهديده بدخول المنطقة الحرّة بالقوة بعد انتخابه؟
محلي
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السبت 22 تشرين الأول 2022

“الجنرال”11: لماذا تراجع الهراوي في المرة الاولى بعد تهديده بدخول المنطقة الحرّة بالقوة بعد انتخابه؟

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