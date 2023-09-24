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الرئيس عون يحيي شهداء عكار ويزور عائلة الشهيد جوزيف رعد
محلي
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الأحد 24 أيلول 2023

الرئيس عون يحيي شهداء عكار ويزور عائلة الشهيد جوزيف رعد

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