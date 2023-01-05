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العالم والكنيسة يودعان البابا بنديكتس السادس عشر في مأتم مهيب
إقليمي/دولي
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الخميس 05 كانون الثاني 2023

العالم والكنيسة يودعان البابا بنديكتس السادس عشر في مأتم مهيب

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