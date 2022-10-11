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العدالة مشلولة ومعطلة… والعترة على اهالي الشهداء كما الموقوفين!
محلي
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الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022

العدالة مشلولة ومعطلة… والعترة على اهالي الشهداء كما الموقوفين!

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