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العشائر العربية تكرم حسن يعقوب بالسيف الدمشقي وأزمة النزوح حاضرة
محلي
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الإثنين 09 كانون الثاني 2023

العشائر العربية تكرم حسن يعقوب بالسيف الدمشقي وأزمة النزوح حاضرة

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