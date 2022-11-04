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العفو الخاص: حملة مستمرة على الرئيس عون بعد انتهاء ولايته
محلي
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الجمعة 04 تشرين الثاني 2022

العفو الخاص: حملة مستمرة على الرئيس عون بعد انتهاء ولايته

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