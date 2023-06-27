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الفراغ الرئاسي: هل يطلق رصاصة الرحمة على الطائف؟
محلي
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الثلاثاء 27 حزيران 2023

الفراغ الرئاسي: هل يطلق رصاصة الرحمة على الطائف؟

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