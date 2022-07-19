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القطاع العام مستمرّ بالاضراب المفتوح￼
محلي
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الثلاثاء 19 تموز 2022

القطاع العام مستمرّ بالاضراب المفتوح

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