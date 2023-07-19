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المجلس استمع إلى نواب الحاكم: ينوون غير ما يقولون
محلي
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الأربعاء 19 تموز 2023

المجلس استمع إلى نواب الحاكم: ينوون غير ما يقولون

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