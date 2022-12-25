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الملف الرئاسي في بكركي مع الرئيس عون وباسيل والأخير يعلن: “ما رح نفرّص”
محلي
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الأحد 25 كانون الأول 2022

الملف الرئاسي في بكركي مع الرئيس عون وباسيل والأخير يعلن: “ما رح نفرّص”

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