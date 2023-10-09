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الميدان اقوى من الديبلوماسية: اوان التسوية في غزة لم يحن بعد !
إقليمي/دولي
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الإثنين 09 تشرين الأول 2023

الميدان اقوى من الديبلوماسية: اوان التسوية في غزة لم يحن بعد !

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