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النزاع الحكومي مستمر وعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء يلامس المستحيل
محلي
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الثلاثاء 20 كانون الأول 2022

النزاع الحكومي مستمر وعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء يلامس المستحيل

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