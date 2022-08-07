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النزوح وتأمين الفريش لسوريا: ماذا كشف الوزير؟
محلي
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الأحد 07 آب 2022

النزوح وتأمين الفريش لسوريا: ماذا كشف الوزير؟

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