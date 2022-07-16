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انذار امني بالغ الخطورة من الحدود الشرقية في راشيا
محلي
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السبت 16 تموز 2022

انذار امني بالغ الخطورة من الحدود الشرقية في راشيا

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