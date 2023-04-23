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انفجار بين يعقوبيان ومعوض وشظايا في كل اتجاه
محلي
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الأحد 23 نيسان 2023

انفجار بين يعقوبيان ومعوض وشظايا في كل اتجاه

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