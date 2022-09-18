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باصات النازحين بين لبنان وسوريا عائدة؟￼
محلي
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الأحد 18 أيلول 2022

باصات النازحين بين لبنان وسوريا عائدة؟

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