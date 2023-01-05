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بالتفاصيل: الادعاء على 7 متورطين في حادثة اطلاق النار على اليونيفيل!
محلي
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الخميس 05 كانون الثاني 2023

بالتفاصيل: الادعاء على 7 متورطين في حادثة اطلاق النار على اليونيفيل!

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