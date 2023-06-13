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بالتنسيق مع سوريا… مجلس الوزراء يقرر التأكيد على وجوب عودة النازحين الى بلدهم
محلي
|
الثلاثاء 13 حزيران 2023

بالتنسيق مع سوريا… مجلس الوزراء يقرر التأكيد على وجوب عودة النازحين الى بلدهم

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