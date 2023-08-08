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بالفيديو لاول مرة: هذه هي النقاط الخلافية مع العدو الاسرائيلي على الخط الازرق
محلي
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الثلاثاء 08 آب 2023

بالفيديو لاول مرة: هذه هي النقاط الخلافية مع العدو الاسرائيلي على الخط الازرق

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