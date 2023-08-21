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بالوثائق: وزارة الطاقة تدافع عن شحنة الفيول
محلي
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الإثنين 21 آب 2023

بالوثائق: وزارة الطاقة تدافع عن شحنة الفيول

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