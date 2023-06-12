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بشرى كهربائية سارة… من وزير الطاقة!
محلي
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الإثنين 12 حزيران 2023

بشرى كهربائية سارة… من وزير الطاقة!

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