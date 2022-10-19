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بعد الترسيم: لماذا لم ينخفض الدولار؟￼
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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022

بعد الترسيم: لماذا لم ينخفض الدولار؟

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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022
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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022
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الأحد 16 تشرين الأول 2022
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