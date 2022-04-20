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بعد حسن خليل… اعتداء صارخ على بشرى الخليل؟
محلي
|
الأربعاء 20 نيسان 2022

بعد حسن خليل… اعتداء صارخ على بشرى الخليل؟

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