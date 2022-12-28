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بعد رفع سعر صيرفة: ما مصير رواتب القطاع العام؟
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الأربعاء 28 كانون الأول 2022

بعد رفع سعر صيرفة: ما مصير رواتب القطاع العام؟

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