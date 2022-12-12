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بعد كلام باسيل التلفزيوني… هذا ما يقوله الحزب حول المخاوف والهواجس
محلي
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الإثنين 12 كانون الأول 2022

بعد كلام باسيل التلفزيوني… هذا ما يقوله الحزب حول المخاوف والهواجس

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