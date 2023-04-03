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بيار الجميل الجد وافضل العلاقات مع سوريا
محلي
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الإثنين 03 نيسان 2023

بيار الجميل الجد وافضل العلاقات مع سوريا

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