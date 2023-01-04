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بين تصريف اعمال حكومي وصعوبة تشريعية: ما هو مصير بلدية 2023؟
محلي
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الأربعاء 04 كانون الثاني 2023

بين تصريف اعمال حكومي وصعوبة تشريعية: ما هو مصير بلدية 2023؟

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