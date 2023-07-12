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بين قضم الغجر والخيم في مزارع شبعا… هل تحرك التطورات الامنية ملف الحدود البرية الجنوبية؟
محلي
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الأربعاء 12 تموز 2023

بين قضم الغجر والخيم في مزارع شبعا… هل تحرك التطورات الامنية ملف الحدود البرية الجنوبية؟

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