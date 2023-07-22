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بين 60 و80% من اللبنانيين لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم الاساسية
محلي
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السبت 22 تموز 2023

بين 60 و80% من اللبنانيين لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم الاساسية

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