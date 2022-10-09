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تتويج الملك تشارلز في 3 حزيران 2023￼
إقليمي/دولي
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الأحد 09 تشرين الأول 2022

تتويج الملك تشارلز في 3 حزيران 2023

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