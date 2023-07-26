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تراجع التداول على صيرفة، هل يرتفع الدولار؟
محلي
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الأربعاء 26 تموز 2023

تراجع التداول على صيرفة، هل يرتفع الدولار؟

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