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تراجع قدرة اللبنانيين الشرائية تترافق مع تراجع في مبيع المحروقات
محلي
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الجمعة 25 تشرين الثاني 2022

تراجع قدرة اللبنانيين الشرائية تترافق مع تراجع في مبيع المحروقات

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