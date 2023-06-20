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ترقيات الضباط ستسلك طريقها حكومياً والتعيينات العسكرية قيد البحث
محلي
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الثلاثاء 20 حزيران 2023

ترقيات الضباط ستسلك طريقها حكومياً والتعيينات العسكرية قيد البحث

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