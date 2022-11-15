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تطورات بحرية: اتفاق جديد مع اسرائيل؟
محلي
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الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022

تطورات بحرية: اتفاق جديد مع اسرائيل؟

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