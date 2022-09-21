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تعيين القاضي الرديف: هل يمر الثلاثاء المقبل؟
محلي
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الأربعاء 21 أيلول 2022

تعيين القاضي الرديف: هل يمر الثلاثاء المقبل؟

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