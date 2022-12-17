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تقرير ايرلندي حول مقتل جنديها في اليونيفيل … وهذه التفاصيل!
محلي
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السبت 17 كانون الأول 2022

تقرير ايرلندي حول مقتل جنديها في اليونيفيل … وهذه التفاصيل!

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