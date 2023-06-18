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تكريس مزار كنيسة ابونا يعقوب الكبوشي في معاصر بيت الدين
محلي
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الأحد 18 حزيران 2023

تكريس مزار كنيسة ابونا يعقوب الكبوشي في معاصر بيت الدين

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