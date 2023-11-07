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تمويل خطة الطوارئ: ذهب مع الريح؟
محلي
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الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023

تمويل خطة الطوارئ: ذهب مع الريح؟

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