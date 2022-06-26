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تواصل أميركي إسرائيلي في ملف الترسيم
محلي
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الأحد 26 حزيران 2022

تواصل أميركي إسرائيلي في ملف الترسيم

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