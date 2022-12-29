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توقيفات بالجملة في الدائرة العقارية – بعبدا: ملف التحقيقات سيستكمل بعد عطلة الاعياد… وهذا جديده!
محلي
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الخميس 29 كانون الأول 2022

توقيفات بالجملة في الدائرة العقارية – بعبدا: ملف التحقيقات سيستكمل بعد عطلة الاعياد… وهذا جديده!

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