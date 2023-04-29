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جاد الحاج: سنقاتل في كأس العالم لكرة السلة وهذه هي التحضيرات
خاصّ
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السبت 29 نيسان 2023

جاد الحاج: سنقاتل في كأس العالم لكرة السلة وهذه هي التحضيرات

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