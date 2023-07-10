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جهد وتنسيق أمني يؤدي الى إحباط عمليات هجرة غير شرعية من سلعاتا وانقاذ ارواح بالمئات
محلي
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الإثنين 10 تموز 2023

جهد وتنسيق أمني يؤدي الى إحباط عمليات هجرة غير شرعية من سلعاتا وانقاذ ارواح بالمئات

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