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حرارة الطقس الى ارتفاع قياسي خلال ساعات
محلي
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الثلاثاء 18 تموز 2023

حرارة الطقس الى ارتفاع قياسي خلال ساعات

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