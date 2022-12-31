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حزن نهاية العام ٢٠٢٢: وداعا البابا بنديكتوس السادس عشر
إقليمي/دولي
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السبت 31 كانون الأول 2022

حزن نهاية العام ٢٠٢٢: وداعا البابا بنديكتوس السادس عشر

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