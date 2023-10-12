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حكومة طوارئ للمرة الثالثة في اسرائيل: هل نحن على ابواب حرب كبرى؟
إقليمي/دولي
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الخميس 12 تشرين الأول 2023

حكومة طوارئ للمرة الثالثة في اسرائيل: هل نحن على ابواب حرب كبرى؟

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